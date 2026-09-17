



На благоустраиваемом участке нижней террасы Центральной набережной Волгограда – от бронекатера «БК-13» до моста через Волгу — создаются новые бесплатные парковочные места. Как пояснили в пресс-службе мэрии, подрядная организация уже обустроила более 300 мест вдоль причальных стенок.

Ещё 96 парковочных мест появится вдоль Нулевой продольной магистрали. Их создадут на втором этапе благоустройства. Таким образом, общее число новых машино-мест на этом участке приблизится к 400.

На новой парковке уже уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Заехать можно с рокадной дороги: при движении со стороны речного порта необходимо повернуть направо перед новым скейт-парком.

Автомобилистов просят не оставлять машины на спуске от рокадной дороги – это мешает въезду и выезду с парковки. По краю проезжей части на этом участке нанесена специальная разметка.

Напомним, ранее в ходе благоустройства Привокзальной площади Волгограда для длительного хранения автомобилей были оборудованы платные парковки на улицах Гоголя, Коммунистической и Володарского.

Фото: администрация Волгограда