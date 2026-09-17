Губернатор вручил награды 23 жителям Волгоградской области





В зале Воинской и Трудовой Славы Волгограда состоялась церемония вручения государственных наград. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, губернатор Андрей Бочаров вручил ордена, медали, знаки отличия и почётные звания 23 жителям региона – многодетным родителям, общественникам, работникам здравоохранения, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, науки и образования.

– Своим каждодневным трудом вы вносите важный вклад в развитие и процветание своей малой родины, социально-экономическое развитие Волгоградской области и всей нашей большой страны, – обратился к присутствующим глава региона.

Указом Президента РФ за большие заслуги в укреплении института семьи орденом «Родительская слава» награждены супруги Алексей и Людмила Гудковы, воспитывающие 11 детей и четверых внуков. Губернатор отметил, что трое их сыновей выбрали служение Отечеству: двое с первых дней СВО выполняют боевые задачи на передовой и отмечены государственными наградами.

– Мы желаем Григорию Алексеевичу, Ермогену Алексеевичу и в их лице всем защитникам нашей Родины выполнить все стоящие перед ними задачи и вернуться домой с Победой, – подчеркнул Бочаров.

Среди награждённых также работники РЖД Юлия Швыдкая и Александр Махонин, получившие медаль «За развитие железных дорог». Почётное звание «Заслуженный лесовод РФ» присвоено директору Арчединского лесничества Сергею Теслюку, «Заслуженный работник здравоохранения РФ» – врачу городской больницы №1 Камышина Александру Дробкову. Звание «Заслуженный архитектор РФ» получил предприниматель Владимир Русанов.

– Со стороны государства и администрации региона оказывается большая поддержка малому и среднему бизнесу, когда все работают как команда: бизнес работает, администрация помогает, и мы видим результаты, – отметил Русанов.

Медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью» отмечены ректор ВГСПУ Александр Коротков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин, директор центра «Орлёнок» Ольга Казакова и председатель ветеранской организации Красноармейского района Людмила Бережнова. Почётным знаком «За безупречную службу Волгоградской области» II степени награждена региональный уполномоченный по правам ребёнка Юлия Приклонская.

– Огромная ответственность лежит на всех нас. И огромная честь, что мы имеем возможность служить людям, служить государству каждый на своём месте, – подчеркнул губернатор.

Фото: администрация Волгоградской области