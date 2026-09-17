



17 сентября в Волгограде произошёл сбой в работе аэропорта. Из-за ночного налёта БПЛА на регионы России задерживается прибытие и отправление восьми авиарейсов сообщением с Москвой, Новосибирском и Санкт-Петербургом.

С задержкой в 28 минут в 12:38 приземлится московский рейс № SU 1188 компании «Аэрофлот». С 12:30 на 13:11 перенесено прибытие рейса № S7 7067 компании S7 Airlines из Новосибирска. Ещё один столичный рейс № DP 6969 «Победы» прибудет в областной центр в 14:25 с задержкой в 35 минут. С 20:05 на 20:55 отложено приземление питерского рейса № DP 517 этого же перевозчика.

Соответственно, задерживается вылет самолётов и в обратном направлении. Московский рейс № SU 1189 «Аэрофлота» покинет Волгоград с получасовой задержкой в 13:05. С опозданием в 45 минут в 14:15 должен отправится рейс № S7 7068 компании S7 Airlines сообщением с Новосибирском. В 14:55, на 35 минут позже расписания, покинет областной центр ещё один московский рейс № DP 6970 «Победы». С задержкой в 45 минут вылетит ещё один рейс этой же авиакомпании № DP 518 сообщением с Санкт-Петербургом.

Отметим, помимо актуальных на текущий час задержек, сегодня утром не смогли вовремя приземлиться и покинуть аэропорт Волгограда рейсы из Калининграда, Астрахани, Москвы, Антальи и Санкт-Петербурга.

Фото из архива ИА «Высота 102»