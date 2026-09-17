В Волгограде приставы вернули потерявшегося в магазине ребенка маме





Неравнодушная волгоградка не смогла пройти мимо ребенка, находившегося без взрослых на улице, а приставы помогли воссоединиться потеряшке и его маме. Об этой истории рассказали в УФСПП по Волгоградской области.

Сотрудники Дзержинского отдела УФСПП находились в отделе полиции №3 по служебным делам, когда увидели около здания отдела взволнованную женщину рядом с мальчиком лет шести-семи. Волгоградка рассказала, что увидела одинокого мальчика на улице и теперь пытается помочь найти его родных. Сам мальчик не смог назвать ни имен близких, ни адреса проживания.

Судебные приставы завели ребенка в отдел полиции, сфотографировали его и вместе с коллегами из УМВД разослали ориентировку в ближайшие школы и детские сады. В одном из дошкольных учреждений узнали своего воспитанника. Сотрудники детского сада связались с матерью ребенка и сообщили, где он находится.

Примчавшаяся мама забрала ребенка и поблагодарила всех, кто участвовал в поиске. С ее слов, мальчик убежал, когда она с ним была в магазине. Женщина уже сама хотела идти в полицию, когда ее обрадовали новостью о том, что сын найден.