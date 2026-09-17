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Общество

Ольга Бузова заплела две косички для съемок в Волгограде

Общество 17.09.2026 14:11
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17.09.2026 14:11


Популярная телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова перевоплотилась в лаборантку колледжа в Волгограде, где принимает участие в съемках нового сезона реалити-шоу «Ольга Вузова».

Скромный образ с двумя косичками ведущая показала на балконе гостиницы «Волгоград» с видом на сквер у Вечного огня на Аллее Героев. Видео Ольга Бузова поделилась в сторис своего блога в соцсети.

Напомним, что в Волгограде съемочная группа снимает новый выпуск «Ольги Вузовой», где ведущая изучит профессию лаборанта химического анализа в Волгоградском политехническом колледже. В этом учебном заведении пройдут съемки короткометражного фильма с участием актеров.

Скриншот соцсети Ольги Бузовой

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