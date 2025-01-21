Спорт

26 футболистов волгоградского «Ротора» улетели в Турцию

Спорт 21.01.2025 10:40
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21.01.2025 10:40


«Ротор» сегодня, 21 января, отправился в Турцию для продолжения подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, на второй и третий сборы, которые пройдут в городе Лара до 20 февраля, главный тренер Денис Бояринцев вызвал 26 футболистов.

Отметим, шанс проявить себя получил форвард Евгений Мухин, который накануне, 20 января, вернулся в «Ротор» из аренды в курском «Авангарде». Кроме того, 32-летний защитник Алексей Никитин не летит в Турцию с коллективом из-за полученной травмы.

Напомним, волгоградцы сыграют в Турции семь товарищеских матчей. Вероятно, на сборах к команде присоединятся новички, а тренерский штаб сине-голубых в ходе спаррингов оценит игроков на просмотре.

Полностью состав «Ротора» на турецкие сборы выглядит следующим образом:

ВратариАверкиев, Литвенок, Чагров, Умиров.

Защитники Прищепа, Шумских, Шильников, Семенов, Швецов, Дудкин, Лутцев, Плиев, Котов.

Полузащитники Плотников, Тюрин, Болотов, Мальцев, Касимов, Таликин, Соколов, Завезён.

Нападающие Морозов, Лаврищев, Сафронов, Кухарчук, Мухин.

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)

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