26 футболистов волгоградского «Ротора» улетели в Турцию

«Ротор» сегодня, 21 января, отправился в Турцию для продолжения подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, на второй и третий сборы, которые пройдут в городе Лара до 20 февраля, главный тренер Денис Бояринцев вызвал 26 футболистов.
Отметим, шанс проявить себя получил форвард Евгений Мухин, который накануне, 20 января, вернулся в «Ротор» из аренды в курском «Авангарде». Кроме того, 32-летний защитник Алексей Никитин не летит в Турцию с коллективом из-за полученной травмы.
Напомним, волгоградцы сыграют в Турции семь товарищеских матчей. Вероятно, на сборах к команде присоединятся новички, а тренерский штаб сине-голубых в ходе спаррингов оценит игроков на просмотре.
Полностью состав «Ротора» на турецкие сборы выглядит следующим образом:
Вратари — Аверкиев, Литвенок, Чагров, Умиров.
Защитники — Прищепа, Шумских, Шильников, Семенов, Швецов, Дудкин, Лутцев, Плиев, Котов.
Полузащитники — Плотников, Тюрин, Болотов, Мальцев, Касимов, Таликин, Соколов, Завезён.
Нападающие — Морозов, Лаврищев, Сафронов, Кухарчук, Мухин.
Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)