Спорт

Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в Турции

Спорт 17.01.2025 19:44
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17.01.2025 19:44


Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 января, официально объявил своих соперников по товарищеским матчам на сборах в Турции, которые сине-голубые проведут с 21 января по 20 февраля. Как сообщили V102.RU в пресс-службе клуба, команда Дениса Бояринцева на данном этапе подготовки сыграет семь матчей.

В первой игре 25 января «Ротор» встретится с «Ленинградцем», в тренерском штабе которого работает легендарный футболист волгоградского клуба 90-х годов Александр Шмарко. 29 января сине-голубые сыграют с ярославским «Шинником», а 2 февраля противостоять волгоградцам будет песчанокопская «Чайка». 9 и 10 февраля «Ротор» дважды сыграет с ульяновской «Волгой», наставником которой является известный в прошлом игрок «Ротора» и волжского «Торпедо» Михаил Белов. Напомним, в нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в Ульяновске в рамках четвертого раунда Кубка России. 24 сентября прошлого года основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Волги» (4:3).

14 февраля «Ротор» встретится с ФК «Сочи». Оба матча в этом сезоне Первой лиги между соперниками завершились вничью - 0:0 и 1:1. 19 февраля волгоградский коллектив сыграет с представителем Российской премьер-лиги - махачкалинским «Динамо». Отметим, сейчас наставником клуба из Дагестана является Хасанби Биджиев, работавший в тренерском штабе сине-голубых в период выступления в элитном дивизионе — в сезоне 20/21. Время начала всех товарищеских матчей станет известно позднее.

Напомним, после 21-го тура Первой лиги «Ротор» занимает седьмое место с 30-ю очками. Турнир возобновится в начале марта — волгоградская команда в стартовой официальной игре года примет дома «Урал» из Екатеринбурга.

Фото: СК «Ротор»/vk.com (архив)

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