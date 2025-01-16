Расследования

РИА: ущерб от крушения поезда под Волгоградом превысил 117 млн рублей

Расследования 16.01.2025 14:34
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16.01.2025 14:34


В СК России продолжается расследование крушения пассажирского поезда №491 «Казань – Адлер» в Котельниковом районе Волгоградской области после выезда на железнодорожный переезд самосвала «КАМАЗ». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, эксперты оценили ущерб от аварии в 117 млн рублей.

Такие данные озвучил заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

Напомним, столкновение поезда с грузовиком произошло 29 июля 2024 года. В нём находился 311 пассажир. После схождения нескольких вагонов с путей пострадали 52 человека. В Котельниковской ЦРБ медпомощь получили 21 человек, 10 из них — дети. Водитель выехавшего на пути «КАМАЗа» впоследствии скончался в реанимации.

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