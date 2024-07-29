После ДТП с участием самосвала и поезда, произошедшего сегодня, 29 июля, на переезде Гремячинское — Котельниково в Волгоградской области произошел сход девяти вагонов, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Инцидент произошел в 12.21. Пассажиров поезда № 491 маршрута Казань — Адлер эвакуируют. Погибших нет. Пострадавшего водителя самосвала госпитализировали в больницу, — рассказал источник. — За рулем находился уроженец Чеченской Республики.

Напомним, предварительно известно, что самосвал перевозил песок. Опубликовано эксклюзивное видео с места крушения пассажирского поезда.