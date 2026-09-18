Бабье лето: тёплые выходные синоптики прогнозируют в Волгограде

Предстоящие выходные порадуют волгоградцев и гостей города комфортной погодой. Синоптики обещают сухую тёплую погоду, без сильного ветра.
В дневные часы температура воздуха будет от +24 до +26, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС. Ночью ожидается от +12 до +15.
Бабье лето балует горожан. Пока есть возможность с удовольствием наслаждаться тёплыми днями.
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