Бабье лето: тёплые выходные синоптики прогнозируют в Волгограде



Предстоящие выходные порадуют волгоградцев и гостей города комфортной погодой. Синоптики обещают сухую тёплую погоду, без сильного ветра.



В дневные часы температура воздуха будет от +24 до +26, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС. Ночью ожидается от +12 до +15.



Бабье лето балует горожан. Пока есть возможность с удовольствием наслаждаться тёплыми днями.



