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 В Сочи приостановили голосование из-за угрозы атаки БпЛА
Работу избирательных участков в Сочи временно поставили на паузу. Причиной стало объявление режима опасности атаки беспилотников, сообщает ИА «Живая Кубань». Как заявил глава города Андрей Прошунин, главный приоритет...
Федеральные новости

В Сочи приостановили голосование из-за угрозы атаки БпЛА

Федеральные новости 18.09.2026 12:14
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18.09.2026 12:14


Работу избирательных участков в Сочи временно поставили на паузу. Причиной стало объявление режима опасности атаки беспилотников, сообщает ИА «Живая Кубань».

Как заявил глава города Андрей Прошунин, главный приоритет в сложившейся ситуации – безопасность людей. В соответствии с протоколами антитеррористической защиты всех, кто в этот момент находился на участках – от членов комиссий до избирателей и наблюдателей, оперативно перевели в безопасные места.

Мэр призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Голосование возобновится сразу после того, как специалисты подтвердят, что угроза миновала. Сейчас в небе над городом работают силы ПВО.

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