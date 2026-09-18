Центр общественного наблюдения за выборами заработал в Волгограде

В Волгоградской области приступил к работе Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами. Он открылся сегодня, 18 сентября, в 8-00 ч, когда заработали все избирательные участки, в Общественной палате Волгоградской области будет функционировать круглосуточно в течение трёх дней голосования.
В центре установлена видеостена, на которую в непрерывном режиме поступает трансляция процесса голосования со всех избирательных участков региона, оснащённых видеокамерами. Для волонтёров организованы автоматизированные рабочие места, позволяющие отслеживать ход голосования на местах.
Напомним, сегодня, 18 сентября, в 8:00 ч. в регионе стартовали выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. Избирателям на 1390 УИК предстоит отдать голоса за депутатов по партийным спискам и по одномандатным округам. Голосование будет идти три дня.
Избирателям, которые по уважительной причине хотят проголосовать на дому, нужно обратиться в УИК и сообщить о своем намерении. Звонки принимаются до 14:00 20 сентября.
Фото Общественной палаты Волгоградской области