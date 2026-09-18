Центр общественного наблюдения за выборами заработал в Волгограде

В Волгоградской области приступил к работе Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами. Он открылся сегодня, 18 сентября, в 8-00 ч, когда заработали все избирательные участки, в Общественной палате Волгоградской области будет функционировать круглосуточно в течение трёх дней голосования.