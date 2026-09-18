Жительницу Санкт-Петербурга Светлану, побывавшую недавно в гостях в Калаче-на-Дону, возмутил вид остановки общественного транспорта, в которой невозможно скрыться ни от ветра, ни от дождя. Как рассказала V102.RU женщина, остановочный павильон на улице Красноармейская не имеет ничего общего с местом, где должны ожидать транспорт пассажиры, так как он не имеет стен. Во время дождя вода заливается внутрь, превращая землю в месиво, так как там нет твердого покрытия.