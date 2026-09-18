Жительницу Санкт-Петербурга Светлану, побывавшую недавно в гостях в Калаче-на-Дону, возмутил вид остановки общественного транспорта, в которой невозможно скрыться ни от ветра, ни от дождя. Как рассказала V102.RU женщина, остановочный павильон на улице Красноармейская не имеет ничего общего с местом, где должны ожидать транспорт пассажиры, так как он не имеет стен. Во время дождя вода заливается внутрь, превращая землю в месиво, так как там нет твердого покрытия.
- А лавочки установлены на такой высоте, что даже я, имея немаленький рост, с трудом могу туда забраться, - делится жительница северной столицы. – Чего уж говорить про бабушек, которые не смогут там посидеть при всем желании.
Напомним, ранее V102.RU рассказывало об «остановке абсурда» в Кировском районе Волгограда. Остановочный павильон на 107-й школе установили прямо на тротуаре, не огородив его от велосипедистов и доставщиков еды.
Фото читательницы V102.RU