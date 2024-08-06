BAZA: водитель КАМАЗа мог намеренно выехать на пути перед поездом «Казань – Адлер»





6 августа появились новые подробности схода пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал BAZA, водитель грузовика «КАМАЗ» мог сознательно выехать на пути перед составом.

Машинисты уверяют, что увидели подъезжающий к переезду грузовик за 800–900 метров, но не придали этому серьёзного значения, ведь у машины было с избытком времени для того, чтобы остановиться.

- Когда между «КАМАЗом» и поездом оставалось около 200 метров, водитель грузовика вдруг ускорился. При этом, по версии машинистов, проскочить он уже никак не успевал, - пишут авторы анонимного канала.

Машинисты предприняли экстренное торможение, однако, понимая, что столкновения не избежать, покинули кабину.

По информации журналистов, из-за сильнейшего удара и последующего схода вагонов один из машинистов сломал руку. Напарник помог коллеге выбраться из вагона, после чего вызвал спасателей и отправился на помощь пострадавшим пассажирам.

Отметим, ЧП с пассажирским поездом №491 «Казань — Адлер» произошло 29 июля на 185 км перегона Котельниково — Гремячий. В результате происшествия случился массовый сход вагонов. После аварии госпитализация потребовалась нескольким десяткам пассажиров, а также предполагаемому виновнику ДТП – водителю «КАМАЗа». Последний до сих пор находится в реанимации.