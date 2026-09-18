Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 18 сентября проголосовал на выборах депутатов Госдураственной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», свой выбор глава региона сделал на избирательном участке в школе №7 имени Александры Пахмутовой в Дзержинском районе Волгограда.
– Я проголосовал за нашу общую Победу – за Победу России, в этом нет никакого сомнения. Сегодня Волгоградская область активно голосует, с утра открыты все избирательные участки, жители активно приходят, поддерживают нашу страну, поддерживают нашу Родину, поддерживают Волгоградскую область и отдают свой голос. Мы видим достаточно высокую явку – по мнению наблюдателей, если сравнить с 2021-м годом, то явка не меньше. Еще раз хочу пригласить всех жителей Волгоградской области прийти и сделать свой выбор, поддержать Россию, поддержать Волгоградскую область, поддержать жителей нашей страны и внести свой вклад в нашу общую Победу, – подчеркнул глава региона.
Напомним, в единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в Волгоградской области проходят выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы депутата в Волгоградскую областную думу. В регионе открыты 1390 участков.
Сегодня же в Общественной палате Волгоградской области заработал Центр общественного наблюдения за выборами.
Фото администрации Волгоградской области