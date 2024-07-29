Общество

311 пассажиров поезда Казань-Адлер продолжили путь к морю

Общество 29.07.2024 22:01
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29.07.2024 22:01


Сегодня, 29 июля, в 20-45 ч. 10 вагонов с пассажирами поезда №491 Казань – Адлер отправились со станции Гремячая. В вагонах находится 311 человек. Поезд проследует изменённым маршрутом через станции Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле, сообщили V102.RU в оперштабе Волгоградской области.
Остальные пассажиры поезда №491 отправятся со станции Гремячая в дополнительном резервном составе из 8 вагонов, специально прибывшим из Волгограда. В данный момент пассажирам выдают их вещи из пострадавших вагонов.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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