ЦИК: за первые часы участие в выборах приняли почти 5,29% избирателей





ЦИК подвёл первые итоги явки россиян на выборы в Госдуму. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационного центра, на 11:00 проголосовали уже 5,29% избирателей. На текущий момент в России открылись все избирательные участки. Голосование проходит в штатном режиме.

Напомним, в Волгоградской области в голосовании примут участие 1,7 млн избирателей, в том числе и 51 тыс. человек проголосуют впервые. На этот раз жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы, а также отобрать кандидатов на освободившееся место в Волгоградской областной думе. Кроме того, состоятся выборы в 33 органа местного самоуправления в 18 муниципалитетах и 2 городских округах. Голосование организовано на протяжении трёх дней с 18 по 20 сентября.