



В Волгоградской областной Думе внесены на рассмотрение депутатского корпуса кандидатуры Алексея Бурова, Татьяны Бухтиной и Юрия Хорошенькова для награждения почётным знаком Волгоградской области «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Проект постановления уже прошёл обсуждение в профильном комитете регионального парламента и будет рассмотрен на заседании областной Думы.

Алексей Буров – профессор кафедры менеджмента и маркетинга Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, депутат областной Думы 5 и 6 созывов. Возглавлял фракцию КПРФ, был заместителем председателя комитета по образованию, науке, делам молодёжи, физкультуре, спорту и туризму. Автор более 20 региональных законопроектов и около 30 постановлений регпарламента. Активно работал с Молодёжным парламентом, передавая опыт молодому поколению. Известный учёный в области истории, социологии и политологии, разработчик современной концепции местного самоуправления в России.

Татьяна Бухтина – заместитель директора по стратегическому планированию и связям с общественностью Волжского филиала ВолГУ, депутат областной Думы 5 и 6 созывов. В разные годы возглавляла комитеты по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов; по культуре, делам национальностей и казачества, общественным объединениям и информационной политике. При её участии принят ряд значимых для жителей законов. Вела работу по расширению межпарламентских связей, участвовала в Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Юрий Хорошеньков – глава городского округа город Урюпинск, руководит Ассоциацией «Совет муниципальных образований Волгоградской области». Организация защищает права органов местного самоуправления, представляет их интересы и координирует деятельность. Законопроекты, затрагивающие полномочия МСУ, получают заключение Ассоциации, чьё мнение учитывается депутатами при принятии региональных законов. В июне 2026 года Совет муниципальных образований стал соавтором областного закона о Мемориальном комплексе в память о защитниках Отечества – участниках СВО.

Напомним, почётный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма» учреждён в 2012 году. Им награждаются граждане РФ, внёсшие значительный вклад в формирование и совершенствование законодательной базы региона. На сегодняшний день знак получили 36 человек.

Фото: Облдума