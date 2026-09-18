



17 сентября в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Во второй половине дня пенсионер за рулём иномарки сбил школьника у ТРК «Мармелад».

- В 13:10 68-летний водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail, напротив дома № 7 по ул. Р. Гамзатова совершил наезд на 7-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, несовершеннолетний получил повреждения и был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области