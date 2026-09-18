В Городище осудят задержанных ФСБ с 1 кг метадона наркодилеров





В Городище Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих наркодилеров, пытавшихся завести в Волгоград огромную партию наркотиков в бутылках из-под молока. Курьеров удалось задержать на посту ДПС №13 Кузьмичёвского сельского поселения благодаря совместной спецоперации, проведённой оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД России.





- В результате проведения совместного с региональным Главком МВД комплекса ОРМ на стационарном посту ДПС «Городищенский» на 945 км федеральной трассы Р-22 «Каспий» (Москва-Волгоград), в ходе досмотра транспортного средства, в багажном отделении обнаружен тайник, при осмотре которого оперативниками найдены наркотические средства синтетического происхождения, - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Опасный груз нарушители забрали из тайника в городе Орлово Московской области.

Отметим, в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Обвинительное заключение уже одобрено прокуратурой и направлено в Городищенский районный суд. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102», УФСБ России по Волгоградской области.