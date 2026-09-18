В Волгоградской области 15 га пашни заросли шиповником и вязом

Собственника сельхозугодий в Камышинском районе Волгоградской области уличили в нарушении земельного законодательства. По информации межрегионального управления Россельхознадзора, почти 15 га земли в селе Терновка Камышинского района, где должны выращивать сельхозкультуры, заросли сорняками – донником, полынью, пыреем, тысячелистником и цикорием, а также кустарниками и деревьями – вязом и шиповником. При этом высота травостоя достигает 1 метра.