11-дневные новогодние каникулы ждут волгоградцев





Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о праздничных и выходных днях в 2027 году. Соответствующий документ опубликован сегодня, 18 сентября, на сайте кабмина.

В частности, документ предусматривает перенос выходных дней в 2027 году в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней. Так, в 2027 году будут перенесены следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, с учетом таких перестановок в 2027 году волгоградцев, как и всех россиян, ожидают следующие периоды отдыха:

• с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней подряд);

• с 21 по 23 февраля (3 дня подряд);

• с 6 по 8 марта (3 дня подряд);

• с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (2 раза по 3 дня);

• с 12 по 14 июня (3 дня подряд);

• с 4 по 7 ноября (4 дня подряд);

• 31 декабря 2027 года.

Предпраздничными днями в следующем году станут 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Продолжительность работы в эти дни сокращается на один час.



