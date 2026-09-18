В Минобороны сообщили о филигранном ударе БПЛА по Одесской области

В ночь с 17 на 18 сентября беспилотные подразделения Минобороны России вновь атаковали объекты двойного назначения на территории Украины. На это раз удару подверглись склады и морские суда.

Согласно сводке ВС РФ, атака была сконцентрирована на Одесской области. Здесь в порту «Черноморск» уничтожен сухогруз, переоборудованный под перевозку военных грузов. В шести километрах от Одессы поражён склад «Новой почты». Согласно данным разведки, он обеспечивал снабжение группировки ВСУ на Донбассе. Объект использовался противником для хранения и распределения западной военной помощи.

Напомним, накануне редакция сообщала о массированном ударе Минобороны России по десяткам объектов в Киевской, Запорожской и Одесской областях. Поражены были предприятия по производству БПЛА, серверные мощности, предприятия металлургической промышленности.

Фото из архива Минобороны