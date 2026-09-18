БПЛА обошли стороной Волгоградскую область





Минувшей ночью на территории Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. О необходимости быть бдительными волгоградцев предупредили в 2:16 и лишь в 7:37 угрозу сняли.



По данным Минобороны, в ночь на 18 сентября ВСУ запустили в регионы РФ 629 беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в ряде регионов, Волгоградской области в списке нет.



Атаку отражали над акваториями Черного и Азовского морей, в Республике Крым, Республике Адыгея, Московском регионе, Краснодарском крае а также в Тульской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областях.