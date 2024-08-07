Скончался водитель КАМАЗа, врезавшегося в поезд в Волгоградской области





44-летний водитель КАМАЗа Асламбек Усматов, который врезался в пассажирский поезд в Котельниковском районе Волгоградской области, скончался в реанимации больницы №25. Об этом сообщили V102.RU в облздаве. 44-летний водитель КАМАЗа Асламбек Усматов, который врезался в пассажирский поезд в Котельниковском районе Волгоградской области, скончался в реанимации больницы №25. Об этом сообщили V102.RU в облздаве.

В настоящее время в больнице №25 продолжают лечение еще три человека, которые пострадали в той аварии – 54,31 и 43 лет. В настоящее время в больнице №25 продолжают лечение еще три человека, которые пострадали в той аварии – 54,31 и 43 лет.

Напомним, трагедия на железнодорожном переезде произошла 29 июля. Водитель КАМАЗа пытался проскочить перед пассажирским поездом, однако не успел. В результате состав протаранил грузовик, пострадали один из машинистов и пассажиры. Напомним, трагедия на железнодорожном переезде произошла 29 июля. Водитель КАМАЗа пытался проскочить перед пассажирским поездом, однако не успел. В результате состав протаранил грузовик, пострадали один из машинистов и пассажиры.

Девять вагонов сошли с рельс, на месте были развернуты масштабные спасательные и восстановительные работы. Пассажиров, которые направлялись к морю, доставляли к месту назначения на дополнительных поездах. Девять вагонов сошли с рельс, на месте были развернуты масштабные спасательные и восстановительные работы. Пассажиров, которые направлялись к морю, доставляли к месту назначения на дополнительных поездах.

Получивший тяжелые травмы водитель грузовика в первые минуты после случившегося был в сознании. Однако он получил перелом черепа и сильное сотрясение головного мозга, из-за чего его пришлось ввести в искусственную кому. Ему была проведена операция, но это, к сожалению, не помогло. Получивший тяжелые травмы водитель грузовика в первые минуты после случившегося был в сознании. Однако он получил перелом черепа и сильное сотрясение головного мозга, из-за чего его пришлось ввести в искусственную кому. Ему была проведена операция, но это, к сожалению, не помогло.

Позднее супруга Асламбека Усматова жаловалась на то, что ее семью начали терроризировать после случившегося. Женщина защищала своего мужа и утверждала, что случившееся – несчастный случай, а ее муж не был наркоманом или алкоголиком. У скончавшегося остались двое детей. Позднее супруга Асламбека Усматова жаловалась на то, что ее семью начали терроризировать после случившегося. Женщина защищала своего мужа и утверждала, что случившееся – несчастный случай, а ее муж не был наркоманом или алкоголиком. У скончавшегося остались двое детей.



