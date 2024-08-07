Скончался водитель КАМАЗа, врезавшегося в поезд в Волгоградской области

Общество 07.08.2024 09:31
0
07.08.2024 09:31
44-летний водитель КАМАЗа Асламбек Усматов, который врезался в пассажирский поезд в Котельниковском районе Волгоградской области, скончался в реанимации больницы №25. Об этом сообщили V102.RU в облздаве.
В настоящее время в больнице №25 продолжают лечение еще три человека, которые пострадали в той аварии – 54,31 и 43 лет.
Напомним, трагедия на железнодорожном переезде произошла 29 июля. Водитель КАМАЗа пытался проскочить перед пассажирским поездом, однако не успел. В результате состав протаранил грузовик, пострадали один из машинистов и пассажиры.
Девять вагонов сошли с рельс, на месте были развернуты масштабные спасательные и восстановительные работы. Пассажиров, которые направлялись к морю, доставляли к месту назначения на дополнительных поездах.
Получивший тяжелые травмы водитель грузовика в первые минуты после случившегося был в сознании. Однако он получил перелом черепа и сильное сотрясение головного мозга, из-за чего его пришлось ввести в искусственную кому. Ему была проведена операция, но это, к сожалению, не помогло.
Позднее супруга Асламбека Усматова жаловалась на то, что ее семью начали терроризировать после случившегося. Женщина защищала своего мужа и утверждала, что случившееся – несчастный случай, а ее муж не был наркоманом или алкоголиком. У скончавшегося остались двое детей.
Соискатели стали быстрее находить работу07.08.2024 09:20
Общество 07.08.2024 09:20
Бактерии или человек? Учёные ВНИРО ищут причины розового окраса реки под Волгоградом07.08.2024 06:22
Общество 07.08.2024 06:22
ЦИК РФ раскрыл численность избирателей в Волгоградской области06.08.2024 17:36
Общество 06.08.2024 17:36
Интерактивная площадка «Виво» подарила положительные эмоции гостям фестиваля «Ultra100»06.08.2024 16:11 Реклама
Общество 06.08.2024 16:11 Реклама
Города, корабли и дивизии: волгоградский музей расскажет истории кавалеров ордена Красного Знамени06.08.2024 15:23
Общество 06.08.2024 15:23
Пропавшего на вокзале буйного краснодарца нашли в Волгограде06.08.2024 14:31
Общество 06.08.2024 14:31
Пропавшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской области06.08.2024 12:13
Общество 06.08.2024 12:13
Уволенный после скандала со скорой волгоградец восстановился на работе06.08.2024 10:02
Общество 06.08.2024 10:02
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской области06.08.2024 09:54
Общество 06.08.2024 09:54
Полис ОМС для студентов: эксперты страховой компании дали памятку для волгоградцев06.08.2024 09:17 Реклама
Общество 06.08.2024 09:17 Реклама
В Волгограде из-за утреннего тумана не смогли принять самолет из Челябинска06.08.2024 09:12
Общество 06.08.2024 09:12
В августе в Волгограде родилось рекордное количество детей06.08.2024 08:10
Общество 06.08.2024 08:10
Ученый оценил влияние двух мощных вспышек на Солнце. Что ждет метеозависимых?06.08.2024 07:24
Общество 06.08.2024 07:24
Волгоградцев напугал звук мощного хлопка: видео05.08.2024 20:47
Общество 05.08.2024 20:47
В Волгограде при странных обстоятельствах пропал астраханец с инсультом05.08.2024 20:21
Общество 05.08.2024 20:21