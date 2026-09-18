У волгоградцев появилась удобная возможность разобраться с налоговыми вопросами, не тратя время на очереди в инспекции. С 2 по 8 октября в регионе вновь заработают мобильные офисы ФНС — специалисты приедут прямо в торговые центры и МФЦ, чтобы проконсультировать жителей на месте.
Где и когда можно получить консультацию
Мобильные офисы будут работать в четырех точках региона:
- 2 октября, 13:00–16:00 — ТРЦ «Пирамида» в Волгограде (ул. Краснознаменская, 9);
- 6 октября, 09:00–11:00 — МФЦ Светлоярского района (р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5);
- 7 октября, 09:00–12:00 — МФЦ Серафимовичского района (г. Серафимович, ул. Октябрьская, 65);
- 8 октября, 15:00–17:00 — МФЦ Дзержинского района Волгограда (пр. им. Жукова, 125).
Чем помогут волгоградцам
Специалисты налоговых инспекций проконсультируют по самым актуальным для жителей темам:
- уплата имущественных налогов физических лиц и предоставление льгот;
- порядок получения налоговых вычетов;
- особенности применения специальных налоговых режимов;
- введение с 2026 года единого документа учета.
Кроме того, всем желающим прямо на месте помогут проверить наличие задолженности по налогам и получить документы на ее уплату. Это особенно удобно для тех, кто не пользуется онлайн-сервисами или хочет убедиться, что у него нет долгов, которые могут обернуться пенями.
Помощь в освоении цифровых сервисов
Посетителям также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России. Всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» – это позволяет в дальнейшем решать большинство налоговых вопросов онлайн, не выходя из дома.
Что взять с собой
При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Больше ничего не требуется – консультация предоставляется бесплатно.
Для жителей Светлого Яра, Серафимовича и отдаленных районов Волгограда такая выездная работа налоговой службы – реальная экономия времени и сил. Не нужно ехать в центр города, стоять в очередях и разбираться в сложных формулировках: можно просто прийти в ближайший МФЦ или ТРЦ и получить ответы на все вопросы от специалиста.