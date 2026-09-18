



У волгоградцев появилась удобная возможность разобраться с налоговыми вопросами, не тратя время на очереди в инспекции. С 2 по 8 октября в регионе вновь заработают мобильные офисы ФНС — специалисты приедут прямо в торговые центры и МФЦ, чтобы проконсультировать жителей на месте.

Где и когда можно получить консультацию

Мобильные офисы будут работать в четырех точках региона:

2 октября, 13:00–16:00 — ТРЦ «Пирамида» в Волгограде (ул. Краснознаменская, 9);





6 октября, 09:00–11:00 — МФЦ Светлоярского района (р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5);





7 октября, 09:00–12:00 — МФЦ Серафимовичского района (г. Серафимович, ул. Октябрьская, 65);





8 октября, 15:00–17:00 — МФЦ Дзержинского района Волгограда (пр. им. Жукова, 125).

Чем помогут волгоградцам

Специалисты налоговых инспекций проконсультируют по самым актуальным для жителей темам:

уплата имущественных налогов физических лиц и предоставление льгот;

порядок получения налоговых вычетов;

особенности применения специальных налоговых режимов;

введение с 2026 года единого документа учета.

Кроме того, всем желающим прямо на месте помогут проверить наличие задолженности по налогам и получить документы на ее уплату. Это особенно удобно для тех, кто не пользуется онлайн-сервисами или хочет убедиться, что у него нет долгов, которые могут обернуться пенями.

Помощь в освоении цифровых сервисов

Посетителям также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России. Всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» – это позволяет в дальнейшем решать большинство налоговых вопросов онлайн, не выходя из дома.

Что взять с собой

При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Больше ничего не требуется – консультация предоставляется бесплатно.

Для жителей Светлого Яра, Серафимовича и отдаленных районов Волгограда такая выездная работа налоговой службы – реальная экономия времени и сил. Не нужно ехать в центр города, стоять в очередях и разбираться в сложных формулировках: можно просто прийти в ближайший МФЦ или ТРЦ и получить ответы на все вопросы от специалиста.