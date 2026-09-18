Главное

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Над Ростовской областью уничтожили более 50 дронов ВСУ: есть повреждения на земле
Минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью были уничтожены более 50 беспилотников. По оперативным данным, под ударом оказались Батайск, Таганрог, Ростов-на-Дону и пять районов региона – Азовский,...
Федеральные новости
 В Сочи приостановили голосование из-за угрозы атаки БпЛА
Работу избирательных участков в Сочи временно поставили на паузу. Причиной стало объявление режима опасности атаки беспилотников, сообщает ИА «Живая Кубань». Как заявил глава города Андрей Прошунин, главный приоритет...
Экономика

Налоговая приедет сама: жители Серафимовича и Светлого Яра смогут решить вопросы без поездок в инспекцию

Экономика 18.09.2026 11:36
0
18.09.2026 11:36


У волгоградцев появилась удобная возможность разобраться с налоговыми вопросами, не тратя время на очереди в инспекции. С 2 по 8 октября в регионе вновь заработают мобильные офисы ФНС — специалисты приедут прямо в торговые центры и МФЦ, чтобы проконсультировать жителей на месте.

Где и когда можно получить консультацию

Мобильные офисы будут работать в четырех точках региона:

  • 2 октября, 13:00–16:00 — ТРЦ «Пирамида» в Волгограде (ул. Краснознаменская, 9);

  • 6 октября, 09:00–11:00 — МФЦ Светлоярского района (р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5);

  • 7 октября, 09:00–12:00 — МФЦ Серафимовичского района (г. Серафимович, ул. Октябрьская, 65);

  • 8 октября, 15:00–17:00 — МФЦ Дзержинского района Волгограда (пр. им. Жукова, 125).

Чем помогут волгоградцам

Специалисты налоговых инспекций проконсультируют по самым актуальным для жителей темам:

  • уплата имущественных налогов физических лиц и предоставление льгот;
  • порядок получения налоговых вычетов;
  • особенности применения специальных налоговых режимов;
  • введение с 2026 года единого документа учета.

Кроме того, всем желающим прямо на месте помогут проверить наличие задолженности по налогам и получить документы на ее уплату. Это особенно удобно для тех, кто не пользуется онлайн-сервисами или хочет убедиться, что у него нет долгов, которые могут обернуться пенями.

Помощь в освоении цифровых сервисов

Посетителям также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России. Всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» – это позволяет в дальнейшем решать большинство налоговых вопросов онлайн, не выходя из дома.

Что взять с собой

При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Больше ничего не требуется – консультация предоставляется бесплатно.

Для жителей Светлого Яра, Серафимовича и отдаленных районов Волгограда такая выездная работа налоговой службы – реальная экономия времени и сил. Не нужно ехать в центр города, стоять в очередях и разбираться в сложных формулировках: можно просто прийти в ближайший МФЦ или ТРЦ и получить ответы на все вопросы от специалиста.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.09.2026 11:36
Экономика 18.09.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.09.2026 14:14 Реклама
Экономика 17.09.2026 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.09.2026 12:49
Экономика 17.09.2026 12:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.09.2026 11:52
Экономика 17.09.2026 11:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.09.2026 11:18
Экономика 17.09.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.09.2026 15:34 Реклама
Экономика 16.09.2026 15:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.09.2026 09:59
Экономика 16.09.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.09.2026 08:21
Экономика 16.09.2026 08:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2026 21:26
Экономика 15.09.2026 21:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2026 16:40
Экономика 15.09.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2026 12:12 Реклама
Экономика 15.09.2026 12:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.09.2026 09:46 Реклама
Экономика 15.09.2026 09:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2026 18:30
Экономика 14.09.2026 18:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 15:33
Экономика 14.09.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 13:35 Реклама
Экономика 14.09.2026 13:35 Реклама
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:37
ЦИК: за первые часы участие в выборах приняли почти 5,29% избирателейСмотреть фотографии
12:27
51 тысяча молодых избирателей впервые проголосует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
В Сочи приостановили голосование из-за угрозы атаки БпЛАСмотреть фотографии
11:53
11-дневные новогодние каникулы ждут волгоградцевСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пенсионер на иномарке сбил 7-летнего ребёнка у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
11:36
Налоговая приедет сама: жители Серафимовича и Светлого Яра смогут решить вопросы без поездок в инспекциюСмотреть фотографии
10:54
101-летний ветеран войны приехал на УИК в Волгоградской области за рулем автоСмотреть фотографии
10:34
«Мы видим достаточно высокую явку»: Андрей Бочаров присоединился к волгоградцам на выборах депутатов ГДСмотреть фотографии
10:25
В Городище осудят задержанных ФСБ с 1 кг метадона наркодилеровСмотреть фотографии
10:09
Трёх волгоградцев предложили наградить почётным знаком за развитие парламентаризмаСмотреть фотографии
10:05
«Каустик» не удержал победу в МосквеСмотреть фотографии
10:01
Центр общественного наблюдения за выборами заработал в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области 15 га пашни заросли шиповником и вязомСмотреть фотографии
09:46
В Минобороны сообщили о филигранном ударе БПЛА по Одесской областиСмотреть фотографии
09:19
Бабье лето: тёплые выходные синоптики прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:08
Остановка «без окон и дверей» под Волгоградом поразила жительницу Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
08:59
Два пенальти решили всё. «Ротор‑2» проиграл дома «Волне»Смотреть фотографии
08:36
БПЛА обошли стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:00
Пять часов длилась беспилотная опасность в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Выборы-2026: в Волгоградской области открылись избирательные участкиСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцам рассказали, как минимизировать риски при оформлении недвижимостиСмотреть фотографии
07:10
Очереди на заправках в Волгограде стали меньшеСмотреть фотографии
06:47
Вторая победа подряд: «Ротор» уверенно выигрывает в Иваново 2:0Смотреть фотографии
06:11
Беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области ночью 18 сентябряСмотреть фотографии
21:21
«Ротор» уверенно побеждает «Текстильщик» перед паузой в чемпионатеСмотреть фотографии
20:50
Как сохранить урожай до весны: советы волгоградским дачникам-овощеводамСмотреть фотографии
20:21
«Лицом к лицу с врагом встретишься не всегда»: студент колледжа рассказал, почему стал дроноводом на СВОСмотреть фотографии
19:50
Волгоградская область: молодежь как будущее региона и драйвер его развитияСмотреть фотографии
19:21
На юге Волгограда замыкание чуть не стало причиной пожара в реанимацииСмотреть фотографии
19:02
Волгоградцам напомнили о штрафах за хранение вещей в подъездеСмотреть фотографии
 