Расследования

В цыганском поселке Волгограда наворовали электроэнергии на 600 тысяч

Расследования 26.12.2024 19:17
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26.12.2024 19:17


Нарушения на сумму свыше 600 тысяч рублей выявили специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» по итогам рейда по выявлению и пресечению незаконного энергопотребления в поселке Горьковском Советского района Волгограда. Как рассказали V102.RU  в компании, с нелегальными подключениями к сетям и хроническими неплатежами в поселке энергетики борются не первый год. Большая часть строений здесь принадлежит цыганскому табору. Договоры на электроснабжение у хозяев домов не заключены. При этом жители целых улиц пользуются электричеством незаконно. Так, накануне в поселке отключили от электроснабжения 45 незаконно присоединенных к сетям компании домовладений. По двум из них бездоговорное потребление электроэнергии составило более 30 тыс. кВт*ч.
Работу энергетиков в поселке осложняет то, что часть домовладений поселка официально не оформлена и подключена к сетям в обход закона. Те же, у кого все-таки заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, не спешат оплачивать услуги за электроснабжение. И те, и другие попросту крадут энергоресурсы, а соседи энерговоров расплачиваются за это скачками напряжения в сети, замыканиями, испорченной техникой, пояснили в компании.
Напомним, V102.RU сообщало, что накануне, 25 декабря, в цыганском поселке прошел рейд с участием полицейских, сотрудников УФСБ, Росгвардии и энергетиков.  Силовики проверяли обитателей поселка  на  причастность к ранее совершенным преступлениям, нахождение в розыске, соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законность проживания. Также участники рейда пресекли преступления, связанные  с незаконным подключением к линиям электропередач и безучётным потреблением электроэнергии и  уклонением от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. В итоге мужчинам были вручены 52 повестки в военкомат. А еще у сотни жителей эксперты-криминалисты откатали пальчики. 
Фото «Россети Юг»

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