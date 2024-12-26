В цыганском поселке Волгограда наворовали электроэнергии на 600 тысяч

Нарушения на сумму свыше 600 тысяч рублей выявили специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» по итогам рейда по выявлению и пресечению незаконного энергопотребления в поселке Горьковском Советского района Волгограда. Как рассказали V102.RU в компании, с нелегальными подключениями к сетям и хроническими неплатежами в поселке энергетики борются не первый год. Большая часть строений здесь принадлежит цыганскому табору. Договоры на электроснабжение у хозяев домов не заключены. При этом жители целых улиц пользуются электричеством незаконно. Так, накануне в поселке отключили от электроснабжения 45 незаконно присоединенных к сетям компании домовладений. По двум из них бездоговорное потребление электроэнергии составило более 30 тыс. кВт*ч.