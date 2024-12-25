









Массовый рейд в цыганском поселке провели сегодня, 25 декабря, волгоградские правоохранители. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятия прошли в поселке Горьковский Советского района с участием полицейских во взаимодействии коллег из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.





Силовики проверили места компактного проживания лиц, склонных к совершению противоправных действий. В рейде также приняли участие сотрудники ППС, участковые, кинологи, эксперты-криминалисты и оперуполномоченные.





Обитателей цыганского поселка проверяли на причастность к ранее совершенным преступлениям, нахождение в розыске, соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законность проживания. Также участники рейда пресекли преступления, связанные с незаконным подключением к линиям электропередач и безучётным потреблением электроэнергии, уклонением от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.





За время рейда выявлено свыше 40 фактов воровства электричества, а 52 гражданам вручены повестки о явке в военный комиссариат. Около ста жителей поселка прошли процедуру добровольной дактилоскопической и геномной регистрации.





В главке добавили, что проведение профилактических мероприятий продолжится.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области