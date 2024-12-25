Расследования 25.12.2024 20:36
0
25.12.2024 20:36
Массовый рейд в цыганском поселке провели сегодня, 25 декабря, волгоградские правоохранители. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятия прошли в поселке Горьковский Советского района с участием полицейских во взаимодействии коллег из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Силовики проверили места компактного проживания лиц, склонных к совершению противоправных действий. В рейде также приняли участие сотрудники ППС, участковые, кинологи, эксперты-криминалисты и оперуполномоченные.
Обитателей цыганского поселка проверяли на причастность к ранее совершенным преступлениям, нахождение в розыске, соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законность проживания. Также участники рейда пресекли преступления, связанные с незаконным подключением к линиям электропередач и безучётным потреблением электроэнергии, уклонением от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
За время рейда выявлено свыше 40 фактов воровства электричества, а 52 гражданам вручены повестки о явке в военный комиссариат. Около ста жителей поселка прошли процедуру добровольной дактилоскопической и геномной регистрации.
В главке добавили, что проведение профилактических мероприятий продолжится.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Под Волгоградом отправили в СИЗО троих цыган, избивших мужчину на заправке25.12.2024 17:32
Расследования 25.12.2024 17:32
Полиция опубликовала видео с задержанным, прорывавшимся в лицей Волгограда25.12.2024 15:16
Расследования 25.12.2024 15:16
Ворвавшийся в лицей Волгограда мужчина был вооружен ножом25.12.2024 14:58
Расследования 25.12.2024 14:58
Жителя Омска осудили под Волгоградом за дискредитацию Вооруженных Сил РФ25.12.2024 14:41
Расследования 25.12.2024 14:41
Полиция сообщила подробности о мужчине, ворвавшемся в лицей №3 Волгограда25.12.2024 13:39
Расследования 25.12.2024 13:39
Дети из ПНИ, где умерли двое, выписаны из больницы в Камышине25.12.2024 12:23
Расследования 25.12.2024 12:23
ФАС РФ возбудила дело против фонда капремонта Волгоградской области за 4-миллиардную закупку25.12.2024 11:39
Расследования 25.12.2024 11:39
Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Волжского убил девушку в Санкт-Петербурге 29 ударами25.12.2024 10:04
Расследования 25.12.2024 10:04
В Волгограде полиция разыскивает диверсанта, запустившего салют в банке24.12.2024 23:15
Расследования 24.12.2024 23:15
Telegram: расчленитель Масленников после ранения перебрался в Москву24.12.2024 18:23
Расследования 24.12.2024 18:23
Шыхалиева приговорили к 9 годам колонии за гибель двух студентов ВолгГТУ24.12.2024 15:48
Расследования 24.12.2024 15:48
В Волгограде молодёжь поделилась с губернатором идеями памятника бойцам СВО24.12.2024 13:53
Расследования 24.12.2024 13:53
Облсуд в Волгограде подтвердил приговор убийце начальника отдела Роспотребнадзора24.12.2024 11:22
Расследования 24.12.2024 11:22
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростка-инвалида в Михайловке24.12.2024 09:55
Расследования 24.12.2024 09:55
Осужденная за махинации экс-судья Дорошенко задолжала банку полмиллиона24.12.2024 08:26
Расследования 24.12.2024 08:26