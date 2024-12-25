Расследования

Силовики вручили 52 повестки в военкомат жителям цыганского поселка в Волгограде

Расследования 25.12.2024 20:36
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25.12.2024 20:36




Массовый рейд в цыганском поселке провели сегодня, 25 декабря, волгоградские правоохранители. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, мероприятия прошли в поселке Горьковский Советского района с участием полицейских во взаимодействии коллег из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Силовики проверили места компактного проживания лиц, склонных к совершению противоправных действий. В рейде также приняли участие сотрудники ППС, участковые, кинологи, эксперты-криминалисты и оперуполномоченные. 

Обитателей цыганского поселка проверяли на  причастность к ранее совершенным преступлениям, нахождение в розыске, соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законность проживания. Также участники рейда пресекли преступления, связанные  с незаконным подключением к линиям электропередач и безучётным потреблением электроэнергии, уклонением от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

За время рейда выявлено свыше 40 фактов воровства электричества, а 52 гражданам вручены повестки о явке в военный комиссариат. Около ста жителей поселка прошли процедуру добровольной дактилоскопической и геномной регистрации.  

В главке добавили, что проведение профилактических мероприятий продолжится. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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