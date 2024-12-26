Шестеро чиновников получили «добро» от партии на посты в обладмине





Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры претендентов на посты руководителей шести комитетов в администрации Волгоградской области. Об этом сообщили V102.RU в партийной организации.

Напомним, на этой неделе ушли в отставку председатель комитета социальной защиты населения Волгоградской области Лилия Заботина и председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Марина Морозова.





Временно исполняющим обязанности председателя облкомсоцзащиты была назначена Ольга Васильева, ранее занимавшая должность заместителя в этом же комитете.





Врио председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области стал Максим Долгов, который прошел путь от агронома до руководителя волгоградского филиала «Россельхозцентра», где работал до недавнего времени. Он имеет профильное образование, является кандидатом сельскохозяйственных наук.





Помимо этого, глава региона назначил временно исполняющим обязанности председателя комитета образования Волгоградской области Александра Калинина. Ранее он занимал должность директора Волгоградского социально-педагогического колледжа. А еще до этого был одним из заместителей бывшего мэра Волгограда Романа Гребенникова.





Также Президиум регионального политсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Евгения Панкина на должность председателя комитета строительства Волгоградской области. До этого Евгений Панкин занимал пост заместителя главы Волгограда, в разные годы был главой комитета строительства Волгоградской области, инспекции государственного строительного надзора, руководил ГКУ ВО «Управление капитального строительства», а также возглавлял организации строительного сектора.





«Добро» от партийцев получила Светлана Сафронова, которая может занять пост председателя комитета культуры Волгоградской области. Ранее она возглавляла Волгоградскую областную универсальную научную библиотеку им. М. Горького, также на разных должностях работала в Волгоградском государственном университете.





«ЕР» также согласовала кандидатуру Сергея Сивоконя на должность руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. Он прошел трудовой путь от рядового сотрудника в сфере ЖКХ до руководителя профильных предприятий и организаций, органов власти разных уровней и имеет 20-летний опыт управленческой работы.

Фото волгоградского отделения «ЕР»