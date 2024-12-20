Происшествия

Семь пассажиров микроавтобуса «Камышин-Волгоград» пострадали в ДТП с ГАЗелью

Происшествия 20.12.2024 21:28
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20.12.2024 21:28


Сегодня, 20 декабря, в Дубовском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего микроавтобуса «Камышин–Волгоград» и «Газели». Как сообщили V102.RU региональном главке МВД, авария произошла на федеральной автотрассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».



По предварительной информации, столкновение произошло на 603-м километре трассы. 

- В результате ДТП семь пассажиров автомашины Ford Transit доставлены в медучреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Движение на участке дороги осуществляется в штатном режиме. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области  

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