



Сегодня, 20 декабря, в Дубовском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего микроавтобуса «Камышин–Волгоград» и «Газели». Как сообщили V102.RU региональном главке МВД, авария произошла на федеральной автотрассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».





По предварительной информации, столкновение произошло на 603-м километре трассы.

- В результате ДТП семь пассажиров автомашины Ford Transit доставлены в медучреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Движение на участке дороги осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области