



18 декабря в Светлоярском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», на федеральной трассе Р-22 «Каспий» столкнулись две легковушки и два грузовика.

- 18 декабря 2024 года в 15:00 напротив дома №1 по ул. Новостройка произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo, «ВАЗ-2114» и двух грузовых автомобилей Volvo, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю и пассажирке автомобиля Volkswagen, а также водителю и пассажиру автомобиля «ВАЗ». В настоящее время движение на участке федеральной автотрассы затруднено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области