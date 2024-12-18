Жуткое месиво: под Волгоградом на видео засняли последствия столкновения фуры и «Жигулей»

18 декабря в Светлоярском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на автомобильной трассе Р-22 «Каспий» у села Большие Чапурники легковой автомобиль ВАЗ 2114 влетел в грузовик. Последствия аварии засняли очевидцы произошедшего.
Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на полной скорости. После аварии от «Жигулей» фактически осталась лишь груда искорёженного металла.
Отметим, на месте ДТП уже работают сотрудники полиции. Редакция запросила информацию о пострадавших и обстоятельствах столкновения в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me