Расследования

Рагиму Шыхалиеву грозит 10-летний срок за смертельное ДТП в Волгограде

Расследования 17.12.2024 15:55
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17.12.2024 15:55


В Дзержинском районе Волгограда выходит на финишную прямимую судебное разбирательство по факту смертельного ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель Mercedes Benz Рагим Шыхалиев обвиняется в нарушении ПДД и гибели двоих человек.

- 30 сентября 2023 года около 02:56 подсудимый, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63 в состоянии алкогольного опьянения, двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, фигурант уголовного дела совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.


Судя по облицованным с места происшествия кадрам, удар был невероятной силы. В результате Kaiyi оказался искорёжен до неузнаваемости. Тогда в аварии погибли студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков.

В свою очередь Рагим Шыхалиев несмотря на опьянение сразу же после столкновения поспешил покинуть место ДТП. Однако скрыться от правосудия ему не удалось.

С учётом всех обстоятельств прокуратура попросила суд ограничить обвиняемому свободу на 9 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также с трёхлетним запретом на управление транспортным средством.

Отметим, ближайшее судебное заседание по делу состоится 20 декабря 2024 года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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