Во Фролово из-за крупного пожара в магазине эвакуировали школу №6





17 декабря во Фролово Волгоградской области произошёл крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказался объят магазин строительных материалов по адресу: ул. Спартаковская улица, д. 32. Из-за разгула стихии властями было принято решение об эвакуации учеников школы №6, находящейся недалеко от места тушения.







- Во второй половине дня произошло возгорание магазина стройматериалов «Спарта». Занятия в школе № 6 отменены. В связи с работой спецтехники в настоящий момент ограничено движение автотранспорта на ул. Спартаковская в границах улиц Советской и Ленина, - рассказали в городской администрации.

В свою очередь в МЧС уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет.

- В 13:12 поступило сообщение о пожаре в городе Фролово. Горит здание на площади 500 кв. метров. Пожар локализован в 14:16. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: администрация Фролово. Видео: ДТП и ЧП Волгоград / t.me