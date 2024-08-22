Общество

Путин наградил орденом волгоградского вице-губернатора

Общество 22.08.2024 20:23
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22.08.2024 20:23


Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина. Как сообщает V102.RU, президентский Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Харичкин, как отмечается, удостоен госнаграды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, этим же Указом присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Ирине Морозовой – заведующей кафедрой ФГБОУ Волгоградской области «Волгоградский государственный технический университет».

Звание «Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ» присуждено оператору ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Николаю Петровскому.


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