Путин наградил орденом волгоградского вице-губернатора

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина. Как сообщает V102.RU, президентский Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Харичкин, как отмечается, удостоен госнаграды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Кроме того, этим же Указом присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Ирине Морозовой – заведующей кафедрой ФГБОУ Волгоградской области «Волгоградский государственный технический университет».
Звание «Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ» присуждено оператору ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Николаю Петровскому.