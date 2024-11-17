Расследования

Под Волгоградом осудили виновника лобового столкновения на 3-й Продольной

Расследования 17.11.2024 12:29
0
17.11.2024 12:29


В Городищенском районе Волгоградской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении лихача, устроившего в марте 2024 года лобовое столкновение на 3-й Продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженцу Чеченской республики вменялось нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- 22 марта в 11:20, двигаясь на 7 км 3-й Продольной магистрали в Городищенском районе Волгоградской области в сторону р. п. Ерзовка, обвиняемый выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилем LADA Granta, который двигался по своей полосе, - рассказали журналистам в пресс-службе Городищенского районного суда.

Из-за аварии водитель «Лады» получил тяжёлые повреждения.

Отметим, свою вину обвиняемый признал. Решением суда он приговорён к одному году лишения свободы, а также 6-месячному запрету на управление транспортным средством. Кроме того, в рамках гражданского иска потерпевший взыскал с лихача 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба и 19,9 тыс. рублей материального ущерба. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.11.2024 13:25
Расследования 17.11.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 19:38
Расследования 16.11.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 14:39
Расследования 16.11.2024 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 13:03
Расследования 16.11.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 08:49
Расследования 16.11.2024 08:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2024 18:16
Расследования 15.11.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2024 12:35
Расследования 15.11.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2024 10:06
Расследования 15.11.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2024 09:33
Расследования 15.11.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2024 09:18
Расследования 15.11.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2024 19:10
Расследования 14.11.2024 19:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2024 12:59
Расследования 14.11.2024 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2024 11:22
Расследования 14.11.2024 11:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2024 11:16
Расследования 14.11.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2024 10:13
Расследования 14.11.2024 10:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:34
Стадион в Волгограде 19 ноября переименуют в «Сталинград Арену»Смотреть фотографии
16:30
В облкомюстиции рассказали о популярных именах новорожденных волгоградцевСмотреть фотографии
16:07
Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч с СириейСмотреть фотографии
15:30
Госжилнадзор и СК России помогли жителям волгоградского общежития обрести теплоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Росгидромет предупредил волгоградцев о сильных туманах и гололёдеСмотреть фотографии
13:25
В Михайловке шестилетним сроком обернулись похождения серийного воришкиСмотреть фотографии
12:29
Под Волгоградом осудили виновника лобового столкновения на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:29
В Елани суд отказался останавливать работу местного молочного комбинатаСмотреть фотографии
11:15
Бояринцев рассказал, в чем «Ротор» «нашел свое счастье» в победном матче с «Аланией»Смотреть фотографии
10:26
В Волгограде 6-летняя девочка пострадала в столкновении иномарки с «Ладой»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде сгорела расселённая трёхэтажка на ул. АрмавирскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Дотянут до Кировского? В Волгограде проект генплана раскрыл перспективы развития трамваяСмотреть фотографии
09:10
«Спартак» проиграл принципиальному сопернику в бассейне КазаниСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области количество жалоб в ГЖИ поставило 10-летний рекордСмотреть фотографии
07:19
Фирме волгоградского экс-депутата грозит лишение лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
21:35
Создателя отсыпанных мусором участков в поселке Царицын накажут на 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в частном доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»Смотреть фотографии
19:38
Бастрыкин снова обратил внимание на жителей многстрадальной трехэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:01
«Нужно жалеть не шипы, а себя»: мастер шиномонтажного сервиса - об очередях в дни жестянщиковСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом студенты и школьники пошли по стопам сталинградских красноармейцевСмотреть фотографии
17:29
«Это надо увидеть»: «Ротор» обыграл «Аланию» в Грозном со счетом 3:1Смотреть фотографии
17:20
В Волгограде скончался 46-летний депутат гордумы Николай БелоусСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде участковый спас женщину от падения с окнаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Власти заявили об увеличении надоев в регионеСмотреть фотографии
15:34
На матч между сборными России и Сирии продано 30 тысяч билетовСмотреть фотографии
15:04
«Покупки приносят быструю радость»: зачем волгоградские шопоголики скупают кипы ненужных вещейСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области сотрудница ПВЗ вынесла вещей на 111 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Губернатор Бочаров встретился с представителями Православной ЦерквиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградец «инвестировал» на счет лжеброкера 7 млн рублейСмотреть фотографии
 