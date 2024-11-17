



В Городищенском районе Волгоградской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении лихача, устроившего в марте 2024 года лобовое столкновение на 3-й Продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженцу Чеченской республики вменялось нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- 22 марта в 11:20, двигаясь на 7 км 3-й Продольной магистрали в Городищенском районе Волгоградской области в сторону р. п. Ерзовка, обвиняемый выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилем LADA Granta, который двигался по своей полосе, - рассказали журналистам в пресс-службе Городищенского районного суда.

Из-за аварии водитель «Лады» получил тяжёлые повреждения.

Отметим, свою вину обвиняемый признал. Решением суда он приговорён к одному году лишения свободы, а также 6-месячному запрету на управление транспортным средством. Кроме того, в рамках гражданского иска потерпевший взыскал с лихача 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба и 19,9 тыс. рублей материального ущерба. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.