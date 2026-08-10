



В Волгограде омбудсмен помог разорённой коммунальными долгами 64-летней пенсионерке Татьяне В. вернуть средства на существование. Женщина проживает вместе с сыном-инвалидом и из-за крайне низкого достатка семьи скопила долги за коммуналку. Поставщики ресурсов через суд взыскали сумму и начали ежемесячно забирать половину пенсии.

В результате волгоградка оказалась в долговой яме. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, женщина обратилась к приставам с заявлением о сохранении ей прожиточного минимума, однако обращение осталось нерассмотренно.

- С жалобой на нарушение имущественных прав Татьяна Александровна обратилась к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области. Инициированные надзорные проверки выявили нарушения действующего законодательства в части рассмотрения срока рассмотрения обращения должника. Кроме того, выяснилось, что возбужденные исполнительные производства в отношении пенсионерки В. не были объединены в свободное исполнительное производство, из-за чего в полной мере не реализовывалось заявление должника о сохранении прожиточного минимума при взыскании долга, - рассказали в аппарате омбудсмена.

Отметим, зафиксированные нарушения были направлены в адрес главного судебного пристава Волгоградской области в рамках сводного представления.

Фото из архива ИА «Высота 102»