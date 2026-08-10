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Общество

В Wildberries опровергли продажу на AliExpress сгоревших товаров

Общество 10.08.2026 15:39
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10.08.2026 15:39


Сегодня, 10 августа, компания Wildberries опровергла три фейка, которые в настоящее время тиражируются в информационном поле – якобы о продаже сгоревших товаров на AliExpress, массовом закрытии ПВЗ и отказ издательств от сотрудничества с маркетплейсом.

Такую информацию блогеров и псевдоэкспертов в Wildberries назвали недостоверной, вводящей общественность в заблуждение. А также очередным элементом информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки. Так, в Wildberries пояснили, что товары, которые находились на поврежденных в результате атак логистических объектах не могут быть доступны для заказа покупателям. 

– Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах, – сообщили в компании. – При этом AliExpress действительно появились товары с WB: компания начала тестировать размещение карточек товаров на витрине этого маркетплейса. Такая возможность прописана в оферте и реализуется в рамках технологического партнерства с AliExpress и другими витринами.

По информации по массовому закрытию пунктов выдачи в российских городах в Wildberries заявили, что не фиксируют снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля текущего года. 

– На данный момент сеть ПВЗ Wildberries насчитывает 98 тыс. точек – на 13% больше, чем годом ранее. Число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти в два раза, что свидетельствует о сохраняющемся интересе предпринимателей к этому бизнесу, – комментирует WB. – Благодаря комплексу принятых мер, в большинстве регионов объем заказов уже превышает прежние показатели.

Также в Wildberries заявили, что не фиксируют уход издательств с площадки. Издатели, по данным маркетплейса, в данный момент перестраивают свою работу на модель продажи со своего склада, что компания поддерживает.

Напомним, что Wildberries с середины июля столкнулся с чередой атак на свои логистические центры в российских городах. 31 июля в результате налета украинских беспилотников пострадали и складские помещения в Дзержинском районе Волгограда. Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания окажет помощь пострадавшим селлерам, которые несут большие убытки. На фоне новостей об атаках в Волгограде выросло число объявлений о продаже пунктов выдачи заказов. 

Фото из архива V102.RU

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