Более 1,7 миллиона рублей составил ущерб, нанесенный почвам в результате сброса строительных отходов в балку на территории поселка Царицын Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, произведены расчеты вреда, нанесенного данным экологическим правонарушением. Сумма будет взыскана с виновника.

Напомним, что факт несанкционированного накопления строительных отходов на почве в овражной местности земельного участка, расположенного вблизи Георгиевской церкви и частных домовладений в поселке Царицын, был установлен еще летом этого года. Суда завозили отходы, преимущественно от сноса и разборки зданий: битый шифер и кирпич, лом бетонных и железобетонных изделий. Площадь захламленного участка составила более 100 кв.м.





Также было обнаружено, что из этого битого кирпича, бетона и шифера здесь начали возводить дорогу к частному дому.

Примечательно, что после того, как Росприроднадзор озвучил данные проверки, владелец нескольких загрязненных участков поспешил избавиться от недвижимости.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»