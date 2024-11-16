Экология

Создателя отсыпанных мусором участков в поселке Царицын накажут на 1,7 млн рублей

Экология 16.11.2024 21:35
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16.11.2024 21:35


Более 1,7 миллиона рублей составил ущерб, нанесенный почвам в результате сброса строительных отходов в балку на территории поселка Царицын Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, произведены расчеты вреда, нанесенного данным экологическим правонарушением. Сумма будет взыскана с виновника.

Напомним, что факт несанкционированного накопления строительных отходов на почве в овражной местности земельного участка, расположенного вблизи Георгиевской церкви и частных домовладений в поселке Царицын, был установлен еще летом этого года. Суда завозили отходы, преимущественно от сноса и разборки зданий: битый шифер и кирпич, лом бетонных и железобетонных изделий. Площадь захламленного участка составила более 100 кв.м.


Также было обнаружено, что из этого битого кирпича, бетона и шифера здесь начали возводить дорогу к частному дому. 

Примечательно, что после того, как Росприроднадзор озвучил данные проверки, владелец нескольких загрязненных участков поспешил избавиться от недвижимости.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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