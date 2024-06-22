Сотрудники Росприроднадзора выявили несанкционированную свалку строительных отходов в поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сообщение о захламлении овражной территории вблизи легального полигона поступило в природоохранное ведомство несколько дней назад.

В ходе выездного обследования информация подтвердилась.

- Установлен факт несанкционированного накопления строительных отходов на почве в овражной местности земельного участка, расположенного вблизи Георгиевской церкви и частных домовладений в поселке Царицын Городищенского района Волгоградской области. Отходы представлены преимущественно мусором от сноса и разборки зданий, боем шифера, кирпича, ломом бетонных и железобетонных изделий, - сообщили в ведомстве.

Также было обнаружено, что из этого битого кирпича, бетона и шифера здесь стали возводить дорогу к частному дому.





- Фактически отходами строительными материалов сформирован каркас дорожного полотна, что противоречит требованиям природоохранного законодательства, - рассказали в управлении.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели замеры и отбор проб отходов производства и потребления, а также на почве. Площадь захламленного участка составила более 100 кв.м.

Меры административного реагирования будут приняты по результатам исследований, а также рассчитан размер нанесенного почвам вреда.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора