



В посёлке Царицын Городищенского района Волгоградской области получила развитие история с отсыпкой строительным мусором местных балок. Как сообщает ИА «Высота 102», после проверки Росприроднадзора, а также обращения муниципалитета в полицию, владелец нескольких загрязнённых участков поспешил избавиться от недвижимости. Соответствующие объявления были размещены агентством «Стиль дома» на площадке «Авито».

Продать дельцы пытаются сразу два смежных участка с кадастровыми номерами 34:03:170005:1059 (10 соток) и 34:03:170005:1059 (6 соток), расположенных по адресам: ул. Волгоградская, 23 и 25.





Именно здесь весной специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской обнаружили порядка 100 кв. метров битого кирпича.

По словам местных жителей, ещё несколько лет назад неизвестные начали отсыпать близлежащие балки и овраги строительными отходами, после чего сверху маскировали захламлённый участок грунтом.

Как ранее уже сообщала редакция ИА «Высота 102», после многочисленных публикаций в СМИ районные власти организовали собственную проверку ситуации с отсыпкой мусором природной территории в посёлке Царицын. По её итогу специалисты обнаружили сразу 13 незаконных свалок общей площадью порядка 2 тыс. кв. метров. Вскрывшиеся факты вынудили муниципалитет обратиться в отдел МВД России по Городищенскому району с просьбой найти и наказать виновных.

Фото ИА «Высота 102»