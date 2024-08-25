Общество

В поселке Царицын выставлены на продажу отсыпанные мусором земельные участки

Общество 25.08.2024 17:28
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25.08.2024 17:28


В посёлке Царицын Городищенского района Волгоградской области получила развитие история с отсыпкой строительным мусором местных балок. Как сообщает ИА «Высота 102», после проверки Росприроднадзора, а также обращения муниципалитета в полицию, владелец нескольких загрязнённых участков поспешил избавиться от недвижимости. Соответствующие объявления были размещены агентством «Стиль дома» на площадке «Авито».

Продать дельцы пытаются сразу два смежных участка с кадастровыми номерами 34:03:170005:1059 (10 соток) и 34:03:170005:1059 (6 соток), расположенных по адресам: ул. Волгоградская, 23 и 25.


Именно здесь весной специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской обнаружили порядка 100 кв. метров битого кирпича.

По словам местных жителей, ещё несколько лет назад неизвестные начали отсыпать близлежащие балки и овраги строительными отходами, после чего сверху маскировали захламлённый участок грунтом.

Как ранее уже сообщала редакция ИА «Высота 102», после многочисленных публикаций в СМИ районные власти организовали собственную проверку ситуации с отсыпкой мусором природной территории в посёлке Царицын. По её итогу специалисты обнаружили сразу 13 незаконных свалок общей площадью порядка 2 тыс. кв. метров. Вскрывшиеся факты вынудили муниципалитет обратиться в отдел МВД России по Городищенскому району с просьбой найти и наказать виновных.

Фото ИА «Высота 102»

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