Трое волгоградских рукопашников взяли серебро на чемпионате России

В национальном турнире в общей сложности приняли участие 306 бойцов из 39 регионов нашей страны. Трое представителей спортобщества «Динамо» всерьез претендовали на чемпионство. Сергей Коваль в весовой категории до 88 кг в решающем поединке чемпионата проиграл Александру Горохову из Брянска. Михаил Исаенко в категории свыше 97 кг в финале уступил Шамилю Гаджикеримову из Ставропольского края. А Антон Михеев в абсолютном весе в битве за золото не смог сломить сопротивление Убайдулы Тагирова из Ставропольского края. Но волгоградские рукопашники, являющиеся подопечными тренера Александра Гороховича, при этом показали высокий результат и привезли заслуженные награды из столицы в Волгоград. Кроме того, Коваль, Исаенко и Михеев будут включены в состав сборной России на следующий год для подготовки к международным турнирам.