Трое волгоградских рукопашников взяли серебро на чемпионате России

Волгоградские спортсмены стали серебряными призерами чемпионата России по рукопашному бою в Москве, сообщает V102.RU.
В национальном турнире в общей сложности приняли участие 306 бойцов из 39 регионов нашей страны. Трое представителей спортобщества «Динамо» всерьез претендовали на чемпионство. Сергей Коваль в весовой категории до 88 кг в решающем поединке чемпионата проиграл Александру Горохову из Брянска. Михаил Исаенко в категории свыше 97 кг в финале уступил Шамилю Гаджикеримову из Ставропольского края. А Антон Михеев в абсолютном весе в битве за золото не смог сломить сопротивление Убайдулы Тагирова из Ставропольского края. Но волгоградские рукопашники, являющиеся подопечными тренера Александра Гороховича, при этом показали высокий результат и привезли заслуженные награды из столицы в Волгоград. Кроме того, Коваль, Исаенко и Михеев будут включены в состав сборной России на следующий год для подготовки к международным турнирам.
Напомним, минувшим летом Антон Михеев и Михаил Исаенко стали чемпионами мира по рукопашному бою в Орле. Триумфаторов и призеров крупнейших международных соревнований торжественно встретили с флагами и цветами по возвращении домой.
Фото: Волгоградская организация «Динамо»