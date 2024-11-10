Расследования

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на волгоградца

Расследования 10.11.2024 12:52
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10.11.2024 12:52


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомной собаки на мужчину в Волгограде. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 10 ноября, Telegram-канал Следкома.

- В средствах массовой информации сообщалось, что в городе Волгоград бездомная собака напала на мужчину, серьезно повредив его ногу. Местные жители сообщают, что это не первый случай нападения собак. Следственными органами по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), - поясняет ведомство.

О ходе расследования Бастрыкину поручено доложить руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. 

Фото: V102.RU (архив)

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