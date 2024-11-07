



Фейковым вбросом назвали в администрации Волгоградской области ролик с участием председателя комитета образования, науки и молодежной политики Ларисы Савиной, где чиновница якобы сообщает о старте в регионе акции «Солдат ребенка не обидит». Как сообщили V102.RU в облкомобразования, в ролике утверждается, что школьников обучат навыкам коммуникации с участниками СВО, для чего выдадут специальные буклеты. Фейковым вбросом назвали в администрации Волгоградской области ролик с участием председателя комитета образования, науки и молодежной политики Ларисы Савиной, где чиновница якобы сообщает о старте в регионе акции «Солдат ребенка не обидит». Как сообщили V102.RU в облкомобразования, в ролике утверждается, что школьников обучат навыкам коммуникации с участниками СВО, для чего выдадут специальные буклеты.

В частности, детям даются советы, как общаться с участниками СВО, например, не кричать и не допускать других выходок, улыбаться к месту. А правильное поведение ребенка называется залогом его безопасности.Однако данный ролик — подделка и является дипфейком. Лариса Михайловна Савина не записывала это обращение, заявили в комитете.В качестве основы для фальшивки были взяты реальные видеокадры, на которых Лариса Михайловна Савина здоровается и желает удачи, а затем поверх кадров с провокационными листовками наложен сгенерированный дипфейком голос.Ранее подобные фейки выявлялись и распространялись в других регионах России. Чаще всего это были дипфейки с представителями власти субъектов РФ.