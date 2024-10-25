Экология

Возле «Юного ястреба» под Волгоградом высадили 1000 саженцев акации

Экология 25.10.2024 16:45
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25.10.2024 16:45


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 25 октября состоялась масштабная акция «Сохраним лес», в рамках которой представители научного сообщества, общественники, студенты, воспитанники оборонно-спортивного лагеря «Авангард» – в общей сложности около 300 человек – высадили деревья. 


Как сообщает ИА «Высота 102», площадкой для проведения акции на этот раз стала прилегающая к спортшколе «Юный ястреб» территория. Силами участников здесь высадили 1000 саженцев белой акации. Один из саженцев стал 55-миллионным деревом в стране, высаженным с момента старта мероприятий в октябре этого года.

– Необходимо отметить, что место для проведения этой акции выбрано неслучайно. Во-первых, эта территория относится к зоне защитного лесоразведения и озеленения, во-вторых, здесь создается крупный центр патриотического воспитания молодежи. А частью патриотического поведения является ответственное отношение к природе, любовь и желание сохранить уникальный природный потенциал своего края, своей страны. Отрадно, что с каждым годом участников акции становится все больше – это означает, что работа исполнительной власти, региональных парламентариев по экологическому воспитанию и просвещению приносит свои плоды. Такую задачу ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие», соответствующий комплекс мероприятий, направленных на решение экологических вопросов, вошел в инициированную губернатором Андреем Ивановичем Бочаровым 10-летнюю программу развития волгоградской агломерации, – отметила Ирина Соловьева. 

Она также сделала акцент на положительных изменениях в экологическом сознании общества, стремлении подрастающего поколения жить в безопасной, благоприятной зеленой среде. 


Ирина Соловьева напомнила, что в 2022 году Волгоградская области стала участником пилотного проекта по компенсационному лесовосстановлению, предусматривающего высадку деревьев взамен пострадавших в ходе хозяйственной деятельности человека. Регион входит в тройку субъектов РФ, лидирующих по объему проделанных работ.

Если в 2010-2013 годах площадь лесовосстановления составляла в среднем 1000 гектаров в год, то уже в 2024-м – 1700 гектар, а количество лесничеств увеличилось с шести до 22-х. Благодаря системной работе, начиная с 2022 года в волгоградском регионе высаживается вдвое больше деревьев, чем мы теряем по естественным причинам, – подчеркнула Ирина Соловьева. – При этом очень важно, что приоритет при высадке отдается именно районированным саженцам, которые выращиваются в наших местных питомниках. Также учитывается мнение жителей, которые непосредственно проживают на той или иной территории. В комитет областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды регулярно поступают обращения граждан о том, что они хотели бы видеть в проектах лесовосстановительных работ. Прежде всего их волнует, каким образом будет производиться уход за саженцами, кто и как будет определять виды деревьев для озеленения, и многое другое. Все эти инициативы тщательно фиксируются, за ходом работ осуществляется парламентский и общественный контроль.


Отметим, что Волгоградская область является одним из активистов Всероссийской лесовосстановительной акции «Сохраним лес», которая проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». 

В 2024 году Волгоградский регионе принимает участие в акции шестой раз. За все время с 2019 года было высажено 410 тысяч деревьев и кустарников. 

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы 

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