Судейская бригада на матче «Торпедо» – «Ротор» в Химках

Матч 15‑го тура Первой лиги между московским «Торпедо» и волгоградским «Ротором» 23 октября пройдёт не на родном стадионе автозаводцев, а на «Арене Химки». Причина – приостановка сертификата соответствия стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова: комиссия РФС потребовала дополнительного обследования, и ради сохранения спортивного принципа игру перенесли. На фоне этой организационной турбулентности роль судейской бригады становится особенно заметной: именно от её слаженности зависит, чтобы напряжение вокруг логистики не перетекло в спорные эпизоды на поле.

Следить за порядком будет бригада во главе с главным арбитром Олегом Журавлёвым (Подольск). Его стиль – строгий, но не избыточный: Журавлёв не стремится «управлять игрой» через частые остановки, предпочитая вмешиваться только в ключевых эпизодах. Статистика текущего сезона это подтверждает: в 10 проведённых матчах он показал 26 жёлтых карточек – в среднем 2,6 за игру. При этом ни одной красной карточки и ни одного случая показа второй жёлтой – арбитр явно избегает эскалации, фиксируя предупреждения лишь там, где нарушение действительно требует реакции. Единственный назначенный пенальти за сезон подчёркивает ещё одну черту его работы: он не ищет поводов для жёстких решений, но и не уходит от них, когда эпизод однозначно тянет на 11‑метровый.

Помогать главному судье будут ассистенты Александр Туркин (Астрахань) и Вячеслав Охрименко (Майкоп). География бригады – не случайность, а часть принципа объективности: РФС подбирает помощников так, чтобы исключить даже намёк на локальную предвзятость. В зоне ответственности ассистентов – офсайды, границы поля и те моменты, где решающими становятся доли секунды и идеальная синхронность с главным арбитром.

Резервный судья Владислав Егоров (Москва) готов оперативно заменить любого из основной бригады, если потребуется. Контроль над качеством работы арбитров обеспечат делегат Василий Иванов (Москва) и инспектор Рудольф Исаков (Санкт‑Петербург). Именно инспектор после матча подготовит детальный отчёт для судейского комитета – по сути, профессиональную обратную связь, которая помогает арбитрам шлифовать точность решений.

В условиях, когда одна из команд играет фактически «на выезде», несмотря на московскую прописку, стабильность и прозрачность судейства становятся дополнительным фактором честной игры. И именно эту стабильность должна обеспечить бригада Олега Журавлёва – без перегибов, без провалов, строго по правилам.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Севастополь»