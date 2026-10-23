



Возвращение «Спартака-Волгограда» в еврокубки после четырёх лет отлучения клубов из России получилось боевым, но не победным – и оттого особенно показательным. Матч против «Задара 1952» вышел предельно плотным: борьба шла на каждом метре, а итоговый разрыв всего в два мяча – 13:15 в пользу хорватов – лишь подчёркивает, как близко команды шли друг к другу.



Перед матчем букмекеры считали фаворитом хорватов: на победу «Задара» давали 1.02, а на успех «Спартака» – 14.50. На бумаге это был почти приговор. Но водное поло не любит готовых сценариев: на афинской арене волгоградцы доказали, что котировки – не гарантия результата.



Волгоградцы начали уверенно: уже к середине первой четверти вели 3:1. Однако хорваты резко прибавили в скорости и к концу периода вышли вперёд – 5:4. И тут, за три секунды до перерыва, Аскар Махиянов хладнокровно сравнял счёт – 5:5. Во второй восьмиминутке сценарий повторился: игроки Задара снова вырвались вперёд (8:6), но красно-белые вновь уравняли шансы – 8:8.



Перелом случился в третьей четверти. Хорваты мощно атаковали и выиграли период 6:3 – именно этот рывок и задал ритм концовке. В заключительной четверти спартаковцы ответил своей контригрой и взял период 2:1, но полностью сократить отставание уже не смогли.



Самыми результативными в составе «Спартака» стали Роман Усов (4 гола) и Максим Шулев (3 гола). Для дебюта в еврокубках это не поражение, а рабочий урок: команда увидела, где соперник сильнее, и теперь знает, над чем работать дальше. И в этом главный итог матча.



ВК «Задар 1952» (Задар) – «Спартак-Волгоград» – 15:13 (5:5, 3:3, 6:3, 1:2)

22 октября, 20:30. Кубок Конференций. Групповой этап, 1 раунд.

Афины. Nea Smyrni Public Swimming Pool.

«Спартак-Волгоград»: Буров – Еськов (1), Носаев, Усов (4), Андрюков (1), Буланаев (2), Махиянов (2) – Трусов, Шайхутдинов, Жабкин, Рудай, Шулев (3), Чуксин, Власов.



Сегодня волгоградский клуб проведёт два матча. В 10:00 россияне играют с «Каннштатт 1898» (Германия), а в 19:00 – с «Виторией» (Португалия).



Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»