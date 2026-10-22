Идем на рекорд: в Волгограде пройдет 27-часовой футбольный марафон





Волгоград включен в число городов, которые примут у себя всероссийский день футбола в мае 2027 года. Это решение было озвучено в ходе сессии «Больше чем спорт: новая роль национальных олимпийских комитетов» на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит с 21 по 23 октября в Красноярске с участием в том числе волгоградской делегации.

Как сообщили в облспорткомитете, футбольный марафон запланирован на 22–23 мая 2027 года. Он объединит порядка 30 тысяч участников-любителей из 35 регионов страны, а также более 200 тысяч зрителей. Для подготовки праздника, который пройдет при поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и Российского спортивного фонда, в регионе создадут оргкомитет — в его состав войдут специалисты РФС, руководство СК «Ротор», представители органов региональной власти.



Главной особенностью спортивного праздника станет уникальный футбольный марафон: в Волгограде, как и в других городах-участниках, матчи будут идти непрерывно в течение 27 часов. Организаторы надеются ревзойти действующий 26-часовой мировой рекорд. При этом формат марафона предполагает неограниченное число замен. В футбол будут играть как спортсмены-любители, так и легенды отечественного футбола и известные общественники.



В эти дни в регионе такжзе запланированы фестивали с мастер-классами и встречи со звездами спорта, турниры среди школьников, ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Будут подготовлены программы с концертами, интерактивными шоу, парадами участников и торжественным награждением победителей соревнований.



