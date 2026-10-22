Главное

Энергетика будущего: АО «ВОЭ» формирует кадровый резерв и популяризирует энергосбережение на форуме «Пром-Энерго-Волга 2026» Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Студента из Ростова наградили медалью Береста за спасение девочки при атаке БПЛА
В Ростове-на-Дону студента Липовича наградили медалью имени Алексея Береста за спасение четырёхлетней девочки, тяжело раненной в результате атаки беспилотника. Как передает Привет-Ростов, благодаря его оперативным действиям врачам удалось сохранить...
Федеральные новости
 Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет осенью
Больше зелени, сезонных овощей и белковой пищи помогают иммунной системе в осенний период.  Главный принцип – питание должно быть разнообразным и натуральным. Об этом рассказала врач-терапевт Мария Паина,...
Спорт

Идем на рекорд: в Волгограде пройдет 27-часовой футбольный марафон

Спорт 22.10.2026 20:35
0
22.10.2026 20:35


Волгоград включен в число городов, которые примут у себя всероссийский день футбола в мае 2027 года. Это решение было озвучено в ходе сессии «Больше чем спорт: новая роль национальных олимпийских  комитетов» на XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит с 21 по 23 октября в Красноярске с участием в том числе волгоградской делегации.

Как сообщили в облспорткомитете, футбольный марафон запланирован на 22–23 мая 2027 года. Он объединит порядка 30 тысяч участников-любителей из 35 регионов страны, а также более 200 тысяч зрителей. Для подготовки праздника, который пройдет при поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и Российского спортивного фонда, в регионе создадут оргкомитет — в его состав войдут специалисты РФС, руководство СК «Ротор», представители органов региональной власти. 

Главной особенностью спортивного праздника станет уникальный футбольный марафон: в Волгограде, как и в других городах-участниках, матчи будут идти непрерывно в течение 27 часов. Организаторы надеются ревзойти действующий 26-часовой  мировой рекорд. При этом формат марафона предполагает неограниченное число замен. В футбол будут играть как спортсмены-любители, так и легенды отечественного футбола и известные общественники.  

В эти дни в регионе такжзе запланированы  фестивали с мастер-классами и встречи со звездами спорта, турниры среди школьников, ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Будут подготовлены программы с концертами, интерактивными шоу, парадами участников и торжественным награждением победителей соревнований. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.10.2026 20:35
Спорт 22.10.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2026 13:13
Спорт 22.10.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2026 07:32
Спорт 22.10.2026 07:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2026 16:01
Спорт 21.10.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2026 07:23
Спорт 21.10.2026 07:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2026 20:21
Спорт 20.10.2026 20:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2026 11:33
Спорт 20.10.2026 11:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2026 08:02
Спорт 20.10.2026 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.10.2026 07:39
Спорт 20.10.2026 07:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2026 07:24
Спорт 19.10.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.10.2026 07:01
Спорт 19.10.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 20:38
Спорт 18.10.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 17:50
Спорт 18.10.2026 17:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 14:38
Спорт 18.10.2026 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2026 12:45
Спорт 18.10.2026 12:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
Сирена из-за угрозы налета БПЛА сработала на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
21:05
В Волжском ночная кража качелей из сквера попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
Идем на рекорд: в Волгограде пройдет 27-часовой футбольный марафонСмотреть фотографии
20:06
Под Волгоградом опекунша закопала трех умерших стариков во дворе своего домаСмотреть фотографии
19:21
Из Волги на Набережной вытащили замерзшего 56-летнего мужчинуСмотреть фотографии
18:57
Под Волгоградом виновника разлива ГСМ в ДТП обязали выплатить 2,6 млн рублейСмотреть фотографии
18:56
Энергетика будущего: АО «ВОЭ» формирует кадровый резерв и популяризирует энергосбережение на форуме «Пром-Энерго-Волга 2026»Смотреть фотографии
18:18
Волгоградцев предупредили о новых правилах перевозки животных в поездахСмотреть фотографии
18:01
«А дочке – в детдом?»: в Волгограде хотят посадить участника СВО, взявшего на воспитание дочь после смерти материСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области обсудили готовность региона к зимеСмотреть фотографии
17:08
МегаФон и ВОЛМА объединят усилия для цифровизации производстваСмотреть фотографии
17:03
Чиновники заявили о притоке топлива на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:57
Студента из Ростова наградили медалью Береста за спасение девочки при атаке БПЛАСмотреть фотографии
16:50
20-летнего волгоградца за пуск в работу нарколаборатории дали 12,5 лет колонииСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде благоустроили улицу, о которой Бочаров рассказал УстиновуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Кто сегодня за рулём такси. Drivee составил портрет водителя в Волгограде ко Дню автомобилистаСмотреть фотографии
15:19
ЛУКОЙЛ представил стенд на «ПромЭнергоВолга-2026»Смотреть фотографии
14:58
Сказалась ситуация с бензином? Волгоградцы начали сезон смены шин в разгар бабьего летаСмотреть фотографии
14:24
В райцентре под Волгоградом загорелся магазинСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Забивший до смерти пациента санитар Котовского ПНИ получил 9 лет строгачаСмотреть фотографии
13:15
Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет осеньюСмотреть фотографии
13:13
Судейская бригада на матче «Торпедо» – «Ротор» в ХимкахСмотреть фотографии
12:57
В Волжском Лада Гранта сбила 3-летнего мальчикаСмотреть фотографии
12:17
Платные парковки за 90,8 млн обустроят в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцам напомнили: до 26 октября нужно сдать налоговую отчетность и уведомленияСмотреть фотографии
10:49
Больше 1 млн рублей выиграл в лотерею волгоградский риэлторСмотреть фотографии
10:33
Путин удостоил наград четырех волгоградцевСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде журналиста Кошелева оставили под домашним арестомСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом хозяйку ритуальной фирмы подозревают в невыплате зарплатыСмотреть фотографии
09:16
808 БПЛА сбиты в РФ 22 октября: Волгограда в сводке нетСмотреть фотографии
 