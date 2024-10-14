Мэрию обязали ликвидировать в Гумраке «рай» для мусорщиков-нелегалов

Дзержинский районный суд Волгограда обязал администрацию города ликвидировать несанкционированную свалку на улице Ленина в Гумраке, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, иск в суд был подан по результатам проверки, в ходе которой были зафиксированы нарушения законодательства об отходах производства и потребления.

Сотрудники надзорного органа установили, что на улице Ленина разрастается гигантская несанкционированная свалка, куда сбрасывают крупногабаритные, строительные и древесные отходы, а также автомобильные шины.

Отметим, что различные отходы на свалку, которая образовалась вдоль железной дороги в Гумраке, свозили нелегальные мусорщики. В мае этого года местные жители смогли застукать с поличным двоих мужчин, которые выгружали из прицепа строительный мусор и старую технику. На замечания людей они не реагировали. Также их не остановило и то, что жители снимали происходящее на видео. На данный момент неизвестно, понесли ли нарушители какое-либо наказание за сброс отходов.

Жители Гумрака ранее утверждали, что мусор в этом месте складируют годами и никто его не убирает.

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»