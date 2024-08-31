Волгоградцы поймали с поличным нелегальных мусорщиков

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Экология 31.08.2024 16:13
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31.08.2024 16:13
Видео читателей V102.RU
Жители Волгограда поймали с поличным двоих мужчин, которые выгружали содержимое прицепа легкового автомобиля на нелегальной свалке. Процесс загрязнения окружающей среды волгоградцы сняли на видео. Как рассказали V102.RU горожане, проживающие в поселке Гумрак Дзержинского района, нелегальных мусорщиков застукали на свалке, расположенной около железной дороги на улице Ленина. При этом мужчины, которые выгрузили из прицепа строительный мусор и старую технику, даже не отреагировали на сделанное им жителями замечание.Между тем, по словам волгоградцев мусор в этом месте складируется годами. При этом отходы не вывозятся. И такое «свинство», утверждают волгоградцы, происходит здесь почти каждый день.
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